عبد الحق نوري يتصدر مواقع التواصل بعد أنباء وفاته.. ومعلومات لا تعرفها عن نجم أياكس الهولندي

كتب: ضياء السقا

تصدر النجم الهولندي عبد الحق نوري، ذو الأصول المغربية، لاعب أياكس أمستردام، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن وفاته بعد دخوله في غيبوبة استمرت قرابة عامين.

وكان نوري، قد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في مباراة أياكس الهولندي وفيرد بريمن الألماني الودية عام 2017.

ولم يعلن نادي أياكس عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى وفاة اللاعب، كما لم تصدر بيانات رسمية من أسرة اللاعب تنفي أو تؤكد صحة المعلومة.

من هو عبد الحق نوري؟

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– ولد عبد الحق في 2 إبريل 1997 بأمستردام، وهو من أصول مغربية.

- يلعب في مركز الوسط المهاجم مع نادي أياكس أمستردام، ومنتخب هولندا تحت 21 سنة لكرة القدم.

-سقط مغشياً عليه فى مباراة أياكس وفيردر بريمن الألمانى الودية التى أقيمت بالنمسا فى أغسطس 2017، بعد مرور 70 دقيقة على انطلاق المباراة، قبل أن يتم علاجه لمدة 30 دقيقة داخل أرض الملعب لينقل إلى المستشفى بعد ذلك عبر طائرة مروحية، ليدخل فى غيبوبة استمرت عدة أشهر يعانى بعدها من "تلف" فى بعض وظائف المخ.

- أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب بدورى الدرجة الثانية الهولندي مع الفريق الثاني لأياكس، وكذلك حصد لقب هداف المسابقة وكان قريبا من الالتحاق في صفوف منتخب هولندا إلا أن الإصابة حالت دون تحقيق هذا الهدف.