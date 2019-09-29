آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وموقف الفريق الأبيض في حال انسحاب بطل السنغال

كتب: ضياء السقا

لا يزال الموقف غامضا حتى الآن، لما سيحدث بمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية، بسبب رفض الفريق السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، إلى اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدلا من أمس السبت، في بتروسبورت.

وكان الزمالك قد أخطر الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد ومكان المباراة لأسباب أمنية، وبدوره اعتمد الكاف الموعد الجديد، وأرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامتها الأحد في الثامنة مساء، وهو ما رفضه مسئولي النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض اللقاء فى موعده المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة، وبالفعل توجهوا مساء السبت إلى بتروسبورت لإثبات موقفهم.

وحتى الآن لم تتحرك بعثة الفريق السنغالي إلى برج العرب، ومن المحتمل ألا يخوضوا المباراة، إلا إذا حدث انفراجة خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبه، أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانًا رسميًا أكد خلاله على التمسك بموقفه من عدم خوض مباراته ضد الزمالك، مستشهدًا بإقامة الأهلي مباراته ضد كانو سبورت في نفس اليوم الذي كان مقررًا للمباراة.

وأضاف البيان أن السبب الأمني ​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبهم أمر وهمي.

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وفي سياق متصل، تجاهل الممثل السنغالي حضور الاجتماع الفني، الذي عُقد لمباراة الزمالك وجينيراسيون، والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض.

وتم تسجيل غياب مندوب النادي السنغالي عن الاجتماع الفني، وتواجد طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

موقف الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون من المباراة

قال مصدر بالزمالك لـ"اليوم السابع" إن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها اليوم الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا لدور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.

وفي سياق متصل، قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته الجارية في مباراته أمام جينيراسيون.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "إذا عادت بعثة جينيراسيون إلى السنغال سيعتبر الفريق منسحبًا، لكن بشرط أن يصل الزمالك إلى ملعب المباراة وينتظر 20 دقيقة حتى يعلن الحكم إنهاء المباراة بفوزه 2-0".

وأوضح شطة: "في حالة حدوث أي ظرف طارئ ويطلب الأمن -وليس الزمالك- تأجيل المباراة يعتبر هذا أمرا اضطراريا، والكاف لا يريد أن يتعرض عناصر اللعبة للخطر، ففضّل تأجيل المباراة لتقام الأحد بدلا من السبت".