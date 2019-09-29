ثانيتان بين بيكيلي والرقم القياسي العالمي









اسماء السيد - فاز العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي الأحد بماراتون برلين للمرة الثانية في مسيرته، محققا زمن 2.01:41 ساعة، بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي العالمي.

وانتظر العداء الإثيوبي حتى الكيلومتر الثامن والثلاثين (من أصل 42,195 كلم) للضغط وتجاوز مواطنه بيرهانو ليغيسي، سعيا لكسر الرقم القياسي (2.01:39 ساعة) الذي حققه العام الماضي في برلين أيضا، الكيني إليود كيبوشيغي.

وبدا إيقاع بيكيلي بطيئا في القسم الأول من الماراتون، قبل أن يتحسن في الأجزاء الأخيرة ويحقق زمنا أقل من توقيته الأفضل في برلين قبل النسخة الحالية، والذي حققه عام 2016 مع 2.03:03 ساعتين.

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وأشار العداء الإثيوبي الى أن بدايته البطيئة سببها ألم في العضلة الخلفية للفخذ، موضحا "شعرت بذلك في وقت مبكر وبالطبع أنا أعود من إصابة، قبل شهرين أو ثلاثة كنت أواصل مرحلة التأهيل".

وتابع "تحضيراتي لم تكن بدرجة مئة بالمئة. أشعر بالأسف لضياع الرقم العالمي، هذا مؤلم (...) لست محظوظا، لكني أعرف ما أنا قادر على القيام به، وأعرف أنني قادر على القيام بذلك (تحطيم الرقم القياسي)".

وبات بيكيلي الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي لسباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف م، ثاني عداء في التاريخ ينزل دون عتبة ساعتين ودقيقتين في الماراتون. وهو أنهى السباق أمام ليغيسي ومواطنهما سيساي ليما.

ولدى السيدات، كان الفوز من نصيب الإثيوبية أشيتي بيكيري بزمن 2.20:14 ساعتين، بفارق ثماني ثوانٍ أمام مواطنتها ماري ديبابا.