لقب أول لكارينيو بوستا منذ عامين

اسماء السيد - أحرز الإسباني بابلو كارينيو بوستا لقبه الأول منذ أكثر من عامين في دورات كرة المضرب، بفوزه الأحد بلقب دورة شينغدو الصينية على حساب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.
واحتاج كارينيو بوستا (28 عاما) الى نحو ساعتين لينهي المباراة النهائية لصالحه بنتيجة 6-7 (5-7)، 6-4 و7-6 (7-3).
وأحرز الإسباني المصنف 63 عالميا، لقبه الرابع في دورات المحترفين، والأول منذ دورة استوريل البرتغالية في أيار/مايو 2017، وأتى على حساب بوبليك (22 عاما) المصنف 71 عالميا، والباحث عن أول لقب احترافي.
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