شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة ملعب الشمس.. ورئيس النادى يعاتب اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الأمن الموجودون باستاد الشمس الأزمة التى حدثت مؤخرا بمنع إقامة مباراة منتخب مصر للشباب أمام سلطنة عمان إلا بعد سداد 30 ألف جنيه للنادى قيمة إيجار الملعب.

وطلب مسئولو الأمن دخول المنتخبين للملعب على أن يتم تحصيل المبلغ من اتحاد الكرة، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل مسئولى الشمس، ويتم السماح بدخول المنتخبين لإقامة اللقاء فى الرابعة عصراً.

من جهته، أكد أسامة أبو زيد، رئيس نادى الشمس لـ"الخليج 365"، انتهاء الأزمة بدخول المنتخبين، معاتباً مسئولى اتحاد الكرة بعدم إنهاء الإجراءات قبل المباراة بسداد المستحقات الخاصة بالملعب، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لا يقيد أى لاعب إلا بعد سداد النادى لنسبة الـ3 % الخاصة بالعقد، وكان الأولى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمباراة مبكراً.

وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف.. وتضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).