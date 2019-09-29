شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والانتاج الحربي القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي مباراته القادمة أمام الانتاج الحربي فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام فى الجولة الثانية لبطولة الدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الاهلي عصر اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى على ملعبه بالتتش دون راحة بعد الفوز أمس، السبت، ببرج العرب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.

وكان الاهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدورى الاثنين الماضى بالفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى لبطولة الدورى.