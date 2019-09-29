حسن على وأبو سليمة يقودان هجوم المصرى أمام ماليندى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية.
تشكيل المصرى ضم كلا من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد اللطيف، محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، ومحمود وادى.
وكان المصرى قد فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 4/1 ، فى اللقاء الذى اقيم بملعب الفريق التنزانى
ومن المقرر أن يرتدى فريق المصرى القميص الأخضر والشورت الأيض والجوارى البيضاء، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الازرق ، بينما يرتدى الفريق المنافس الطاقم الاحمر ويرتدى حارسه اصفر فوسفورى.
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