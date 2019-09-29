شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المصرى يهزم بطل زنجبار برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق المصرى لمواجهة ماليندى بطل زنجبار، فى الثالثة عصر اليوم، فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت مباراة الذهاب تحقيق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على منافسه التنزانى بنتيجة 4/1 ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بطل زنجبار.

تقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1