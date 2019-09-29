شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. النيجيرى أجاى يصدم فايلر مدرب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إعجابه بلاعبى الفريق خلال المباريات التى قاد الفريق فيها حتى الآن، موضحاً أن جميع لاعبى الأهلى لديهم قدرات خاصة وإمكانيات فنية عالية أسعدته كثيراً.

وقال فايلر لبعض معاونيه فى الفريق مؤخراً، الأهلى يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارات الخاصة، ومنهم على سبيل المثال النيجيرى جونيور أجاى الذى يقدم عروضا رائعة مع الأهلى.

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وسجل أجاى ثلاثة أهداف مع الأهلى تحت قيادة فايلر، بواقع هدفين فى الزمالك بالسوبر المحلى الذى توّج به الأهلى مؤخراً بالفوز 3/2، وهدف فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس، السبت، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

وتلقى مدرب الأهلى صدمة كبيرة كان بطلها النيجيرى أجاى.. اعرف التفاصيل