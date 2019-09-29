شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يعود من إسبانيا غداً بعد المشاركة فى مؤتمر صناعة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود للقاهرة غداً، الاثنين، وفد النادى الأهلى الذى شارك مؤخراً فى مؤتمر صناعة كرة القدم بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويضم المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين عضوى مجلس الإدارة بعد انتهاء مشاركتهما فى المؤتمر العالمى.

وشارك وفد الأهلى فى مؤتمر "لا ليجا" الذى أقيم فى إسبانيا بحضور مسئولين كبار من الأندية العالمية، بهدف مناقشة سُبل تطوير اللعبة، وحضر مرتجى وسراج الدين فى هذا المؤتمر بعدما تلقى الأهلى دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا) لحضور هذا المؤتمر فى إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره فى مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

وحرص مرتجى وسراج الدين، خلال مشاركتهما المُثمرة فى هذا الحدث الرياضى المهم، على عقد جلسة مع المسئولين عن المؤتمر وعرضا خلالها استضافة الأهلى هذا المؤتمر العام بعد المقبل باعتبار أن جنوب أفريقيا تستضيف المؤتمر العام المقبل.

وينتظر عضوا مجلس الأهلى الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، من أجل مخاطبة إدارة المؤتمر بشكل رسمى لإقامة هذا المؤتمر فى الأهلى خلال العام بعد المقبل، لاسيما أن إدارة المؤتمر ستُحدد مصير طلب الأهلى حال تقديمه بشكل رسمى.

وعقد وفد الأهلى اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير، وتطرق الاجتماع لإقامة مباراة ودية بين الأهلى والريال يتم تحديدها فى وقت لاحق على غرار مباراة القرن التى أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة واقترح بتراجينيو إقامة المباراة فى مدريد ورحب وفد الأهلى بالاقتراح لحين العرض على مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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مرتجي-وسراج-الدين-في-مؤتمر-لاليجا-بأسبانيا--(1)



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-مرتجي-وسراج-الدين-في-مؤتمر-لاليجا-بأسبانيا--(2)