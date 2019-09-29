شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب هالة إمبابى لاعبة المصارعة يفجر مفاجأة فى أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود حامد، مدرب منتخب المصارعة النسائية، والذى كان مرافقا لـ هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة، والتى تم إيقافها من جانب الاتحاد الدولى للعبة مع توقيع غرامة مالية بسبب المنشطات، كواليس سحب العينة من اللاعبة ومماطلتها فى سحب العينة أثناء حضور وفد وكالة المنشطات.

وقال محمود حامد إن اللاعبة تدعى أنها طلبت تغييرى أكثر من مرة، فكيف تثق بى وتأخذ منى عصيرا قبل البطولة، كما أنها تلعب وزن 53 كجم، إلا أن محمد طلبة ومدربها بالنادى تمسكا بخوض منافسات وزن 50 كجم، رغم أن وزنها الطبيعى دون تخسيس 55 كجم.

وأضاف حامد، أنه فور الوصول إلى الفندق تم وزن اللاعبة فكان 53.5 كجم، وهو ما يستدعى إنقاصها 3 كيلو ونصف، كما أنه من المعروف أن العصير يزيد الوزن، فكيف سأعطيها كوبا منه وهى بحاجة لإنقاص الوزن، نافيا توزيع عصير على أى لاعب فى الفندق.

وكشف مدرب المنتخب مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد تعاطى هالة إمبابى للمنشطات. اعرفها