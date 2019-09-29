شاهد.. وصول المصرى إلى برج العرب لمواجهة بطل زنجبار فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق المصرى البورسعيدى إلى استاد برج العرب لخوض مباراته أمام ماليندى بطل زنجبار، فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام بعد قليل. وعقد الاجتماع الفنى للمباراة، وترأسه مراقب المباراة الغانى مونكايلا ادم بحضور طاقم التحكيم ومثل فريق المصرى ياسر سالم مدير الكرة، ومحمود جابر المدير الادارى للفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات بالإضافة إلى مسئولى الشئون الإدارية أحمد متولى ومحمد السقا ومحمد المنصورى ومحمد فتوح وأحمد منصور، وأحمد الباشا. Advertisements ومن المقرر أن يرتدى فريق المصرى القميص الأخضر والشورت الأيض والجوارى البيضاء، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الازرق ، بينما يرتدى الفريق المنافس الطاقم الاحمر ويرتدى حارسه اصفر فوسفورى

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