شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل بطولة العالم لرواد السلاح 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تقديم موعد المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل بطولة العالم للسلاح للرواد، والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة، لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر غدا، الاثنين، فى مقر وزارة الشباب والرياضة بدلا من الثلاثاء فى مركز التعليم المدنى.

ويكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، خلال المؤتمر، شعار البطولة التى تقام لأول مرة فى أفريقيا وعدد اللاعبين والدول المشاركة وموعد وصول الوفود.

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من ناحية أخرى يغادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد الاتحاد الدولى للسلاح بعد الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة من فنادق إقامة وصالات المنافسات وغيره مما يخص البطولة .

وتأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

كما قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.