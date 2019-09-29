شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس إقامة بعثة بطل زنجبار قبل مواجهة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعثة فريق مالدينى بطل زنجبار على تناول وجبة الإفطار بمطعم فندق الإقامة قبل مواجهة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب برج العرب، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

والتقط عدد من اللاعبين والمسئولين بالبعثة الصور السيلفى أثناء تناول الإفطار قبل المواجهة المرتقبة .

وعقد الاجتماع الفنى للمباراة صباح اليوم، ولم تختلف نتائجه فيما يتعلق بطاقمى ملابس الفريقين عن مباراة الذهاب، حيث يرتدى المصرى القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، ويرتدى حارس المصرى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق ماليندى الطاقم الأحمر الكامل ويرتدى حارسه طاقم أصفر فوسفورى.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ليبقى على بعد أمتار قليلة من التأهل للدور التالى للبطولة .



بعثة زنجبار

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بعثة زنجبار 3



بعثة زنجبار 4



بعثة زنجبار 2



بعثة زنجبار تلتقط سيلفى فى مقر الاقامة