رياضة | عباس ونجله يتقدمان ببلاغ ضد مرتضى منصور لتهديدهما بالقتل (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس ونجله يتقدمان ببلاغ ضد مرتضى منصور لتهديدهما بالقتل (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رجل الأعمال ممدوح عباس ونجله أيمن عباس ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار حمادة الصاوى يتهمان فيه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالتهديد بقتلهما والتحريض على ذلك علنا على شاشات التليفزيون وتحديدا فى برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم.

وقال ممدوح عباس فى البلاغ الرسمى إن تهديده وعائلته بالقتل جاء بشكل صادم حيث قال مرتضى فى المداخلة الهاتفية: "عليا الطلاق هطير رقبتك يا مممدوح عباس.. بقلك يا ممدوح عباس مش هيكفينى رقبتك انت وأيمن ابنك و محمد ابنك و بناتك الاتنين و مراتك".

Advertisements

وأوضح ممدوح عباس فى البلاغ الرسمى للنائب العام ضد مرتضى منصور أن تهديد رئيس نادى الزمالك يمثل خطر عليه وعلى عائلته بالكامل خاصة أنه ذكر أسماء أولاده فى المداخلة الهاتفية ووعد بقتلهم وقطع رأسهم وهو أمر يتنافى مع قيم القانون والعدالة التى تقوم عليها الدولة المصرية.

وأهاب ممدوح عباس بالنائب العام ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور والإسراع من التحقيق معه فى التهديدات بالقتل التى وجهها مرتضى لعائلة عباس.

وأضاف عباس أن تصريحات مرتضى منصور تطورت من الشتيمة الى التهديد بالقتل وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت عليه خاصة أنه يمارس حرفة الكذب باستمرار دون رادع ، وقدم ممدوح عباس للنيابة العامة كافة التسجلات التليفزيونية التى ظهر فيها مرتضى منصور ووجه فيها التهديد المباشر بقتل ممدوح عباس وعائلته