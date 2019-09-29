رياضة | "الكاف" يعلن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاف" يعلن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وكشف الكاف عن أن قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

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وتأهلت عدة أندية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا هي الترجي التونسي والأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي وزيسكو يونايتد الزامبي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقى، وبترو أتلتيكو الأنجولي.