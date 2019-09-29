رياضة | عمرو وردة يشعل أزمة في الدرجة الثانية باليونان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يشعل أزمة في الدرجة الثانية باليونان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل عمرو وردة صانع ألعاب فريق لاريسا أزمة ضد فريق أريس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-2 في الدرجة الثانية اليونانية.

وسجل عمرو وردة هدفًا واحتفل برفع اليدين أمام الجماهير التي توعدته بالرد الشديد ووصلت إلى السباب بالأم.

وقال وردة في تصريحات لموقع "Voria" اليوناني إنه سعيد بالفوز مشيرًا إلى أنه لا يسخر أبدًا في خاريلاو وسيعود إلى لاريسا بعد أن غمرت السعادة المدينة بهذا الفوز القاتل

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وعلق عمرو وردة على تلقي بطاقة صفراء بسبب احتفاله الاستفزازي أمام جماهير أريس مشيرًا إلى أن الاحتفال أغضبهم وسبوه هو وعائلته، قائلين له: "ننتظرك في خاريلاو".

واعتذر عمرو وردة عن هذا الاحتفال المثير مؤكدًا أنه يتفهم رغبة الجماهير وما تفعله من أجل فريقها.