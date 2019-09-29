رياضة | يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يراقب بجدية المدافع الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني، والذي يلعب لصالح بوروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة، وذلك من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ومن الجدير بالذكر انه يلعب النجم المغربي حكيمي حالياً في صفوف أسود الفيستيفاليا، على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى صيف 2020، لكن تألقه هذا الموسم جعل النادي الألماني يفكر في شرائه بشكل نهائي من النادي الملكي.

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وبحسب ما ذكرته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية الشهيرة، فإن أشرف حكيمي الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، هدفاً رئيسياً لنادي يوفنتوس والدرب ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق، حيث يعتبرونه اللاعب المثالي لحل مشاكل الجبهة اليمنى خاصة ومع تذبذب الوافد الجديد دانيلو.

وأضافت الصحيفة، أن البيانكونيري مهتم بالتعاقد مع اأشرف حكيمي، لكنهم غير مستعدين لاتخاذ خطوة الأن بشأن حسم الصفقة، لأن اللاعب ينتهي عقده مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في صيف 2021، وينوون الانتظار حتى هذا الوقت لضمه مجاناً.

يذكر أنه كان الدولي المغربي، حكيمي، قد قال مؤخراً، في تصريحات تلفزيونية حول مستقبله: "حلمي هو العودة إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، سأكون كاذباً لو نفيت ذلك، لكن دعونا نرى ما سيحدث".