رياضة | تعرف علي قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

أعلن نادي غزل المحلة المشارك في دوري الممتاز ب بقيادة خالد عيد المدير الفني عن قائمة فريق للموسم الجديد وضمت القائمة 30 لاعبا.

قائمة غزل المحلة للموسم الجديد:-

1- محمد البشبيشي



2- مصطفي عبدالستار



3- محمد شوقي



4- محمد سامي



5- حسن عبده



6- محمد فتح الله كماتشو



7- إبراهيم يحي



8- جلال العقدة



9- فتحي مبروك



10- هاني عادل



11- محمد ممدوح كيمو



12- استيفن اوليه



13- أحمد عادل



14- بسام ماهر



15- سيد حسن



16- محمد حمدان



17- خالد رسلان



18- أشرف سيد



19- خالد الاخميمى



20- محمد مصطفي حموشة



21- هشام بلحة



22- ابوالنصر حلمي



23- صلاح خطاب



24- يحي حامد

عبده يحي، ومعتز محب ومحمود علاء، والندري، ومحمد غلوش.

وتم فسخ التعاقد مع مصطفي شفيق ومحمد العربي وعادل فكري واحمد عبدالله.

لعب من قبل عدد من المباريات الودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث تغلب على "دقادوس" بستة أهداف نظيفة، كما فاز على شربين برباعية نظيفة، وعلى الزرقا بثلاثة أهداف لهدف، وخسر من نبروة بهدفين نظيفين، ثم فاز على جمهورية شبين بهدف، وعلى كفر الشيخ بهدفين دون رد، وتعادل مؤخرًا أمام الألومنيوم بهدف لكل فريق، وطنطا بهدف لكل منهما، وإف سي مصر بدون أهداف، ومع سموحة بهدف لكل فريق، كما تعادل مع القناة بهدفين لكل منهما، وتم إلغاء ودية صيد المحلة بعد اعتراض خالد عيد المدير الفني علي الحكام بعد أن كان النتيجة 1/1، ويواجه غزل المحلة نظيره الرباط والانوار يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصراً.

معسكر الأكاديمية البحرية :-

وأقام غزل المحلة مؤخراً معسكر بالأكاديمية البحرية بقياده خالد عيد، المدير الفني، وجهازه المعاون، وخاض الفريق مباراتان وديتان الأولى مع نادى اسوان وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، الثانية مع نادى الجزيرة المطروحى وانتهت بفوز غزل المحله بهدفين نظيفين.

ويشارك الغزل في دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثالثة بحري ويحل ضيفا علي مالية كفر الزيات، في افتتاحية الدوري