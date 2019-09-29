رياضة | رئيس الكانوى والكياك: انتظروا تأهل المزيد من لاعبى مصر الى طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكانوى والكياك: انتظروا تأهل المزيد من لاعبى مصر الى طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى أن هناك المزيد من لاعبى منتخب مصر الوطنى يمكنهم التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

قال السكرى ان نجاح الثنائي سماء فاروق وعلى حسن فى التأهل الى طوكيو 2020 يمثل بشرى خير لباقى لاعبينا بالمنتخب الوطنى . Advertisements

اشار قائلا ان سماء تأهلت بالقارب الفردى سيدات لسباق 500 متر بينما على صعد بالقارب الفردى رجال لسباق 200 متر .

اشار قائلا ان جميع لاعبى المنتخب الوطنى ينفذون برنامجا طموحا حتى يكون لفراعنة الكانوى والكياك اكثر من لاعب لاعبة فى طوكيو 2020 .