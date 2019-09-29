رياضة | دورة تدريبية بالقاهرة استعدادا للألعاب الإقليمية الخاصة 2022 والعالمية بألمانيا 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية بالقاهرة استعدادا للألعاب الإقليمية الخاصة 2022 والعالمية بألمانيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بالقاهرة صباح الاثنين 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الدورة التدريبية الاقليمية لكبير مدربى الأولمبياد الخاص في رياضتى كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية ، بمشاركة مدربين من 7 دول عربية هى مصر ، الامارات ، البحرين ، الكويت ، السودان ، ليبيا ، تونس . ويقوم بالقاء المحاضرات النظرية والعملية كلا من د. عماد محي الدين ، ود. عاطف رشاد خليل ،ود. إكرامي الجمال ويشارك فى الدورة محمد سليمان راشد ،محمد عباس المازمي (الأمارات )،صفوان نور الدين بوجمعة (تونس) ،محمد عباس بوعباس ،ياسر أحمد محمد مراد (الكويت) ،محمود عبد الله الشيخ محمد حسين (البحرين) ،علي بشير سليمان ، أحمدعبد الفتاح محمد عبد الجليل (السودان )، مصطفي على حسين أحميد ،عبدالقادر عبد الله الغراري (ليبيا ) . ويشارك من مصر فى هذه الدورة كل من سهيلة صلاح الدين ،زينب ربيع عبد الحفيظ ،ربيع عبد الحفيظ عبد الغني ،أحمد محمد إبو سريع ،سهام فؤاد صالح ،علي أبو حديد علي إسماعيل ،محمد عبد النبي علي ،الحسيني طه راشد علي ،رانا أحمد علي ،طه خضر طه ،احمد محمود حسين ،هند شريف السيد ،محمد سيد إبراهيم ،أحمد محمد حسن ،محمود يوسف محمد الغاوي . Advertisements

وكان المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي قد دعا إدارة الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية برئاسة د. عماد محيي الدين، والألعاب والمسابقات برئاسة شريف الفولي إلى زيادة الاهتمام بالرياضات الموحدة في مختلف برامج المنطقة، وهي الرياضات التي يشارك فيها لاعبون معاقون فكريا مع أقرانهم من غير المعاقين ، استعدادا لظهور تلك الرياضات فى الالعاب الاقليمية العاشرة 2022 والالعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 .

وكرة قدم الشاطئية هي لعبة تشبه كرة القدم لكن الفرق هو أن هذه اللعبة تلعب في الرمال في الشمس ويلعبون اللاعبين بها من دون أحذية، وتقام المباراه فى 3 أشواط مدة كل شوط 12 دقيقة صافيه ويتوقف التوقيت حسب رؤية الحكم و لو أنتهت المبارة بالتعادل. يلعب شوط رابع أضافي مدته 3 دقايق وأذا استمر التعادل ينتقل الفريقين إلى ركلات الترجيح بواقع ضربه بضربه، و عدد اللاعبين 5 ومن ضمنهم الحارس، ووزن الكرة 400 - 440 غراما... 68 سم و يدير المباراة حكم وحكمان يقفان على طرفي الملعب، و 4 حكام يعملون في أماكن مختلفة منهم حكم ميقاتي وحكم رابع،ويبلغ طول الملعب : 35 - 37 متر، العرض : 26 - 28 متر،طول العارضه : 2,21 متر ،عرض العارضه : 5,49 متر،منطقة الجزاء : 9 أمتاروعلى الحارس أن يرمي الكرة بيده وليس بقدمه عندما يمسك الكرة،لا يوجد قانون التسلل، ارضية الملعب رملية .