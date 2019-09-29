رياضة | كيف استنسخ زيدان "أسلوب سيميوني" خلال ديربي مدريد ؟

وأضاف الحفي الشهير "كارلو كاربيو" أن أولئك الذين يقولون أنه لا خاسر بين الطرفين يتناسون المشاهد، حيث انه كانت المباراة لا تُطاق، وقد نسخ خلالها ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أسلوب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو بدقة متناهية.

ولم يحدث شيء إيجابي طوال احداث المباراة، لأن الفريق الأبيض الملكي كان يخشى جراحًا جديدة وكان هدفه حرمان الخصم من التسجيل والاستفادة من خطأ قد وقد لا يحدث، وهو أسلوبٌ يثير الجدل، بل إنه مملٌ لدرجة القبح.