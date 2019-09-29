رياضة | مفاجأة مزدوجة لبرشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مزدوجة لبرشلونة قبل موقعة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب ليونيل ميسي وجوردي ألبا ثنائي نادي برشلونة الإسبني من المشاركة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ميسي من إصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة فياريال في بطولة الدوري الإسباني لكن صحيفة "آس" كشفت أنه قد يكون جاهزًا لمباراة إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن جوردي ألبا اقترب كثيرًأ من العودة إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة وهناك احتمالية لمشاركته يوم غدا في التدريب تمهيدًا لمباراة إنتر ميلان.

حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

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ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

حكاية محاولات برشلونة لضم فابيان رويز

وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.

كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس

وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة