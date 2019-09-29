هالك هوجان في السعودية من أجل «جوهرة التاج»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من المنتظر أن يشارك نجم المصارعة الحرة العالمي هالك هوجن، في عرض جوهرة التاج 2019 Crown Jewel الذي سيقام في السعودية شهر أكتوبر المقبل.
اتحاد المصارعة الحرة WWE أعلن رسميا عن مشاركة الأسطورة هالك هوجان في المهرجان.. مشيرا إلى أن أسطورة المصارعة الحرة ريك فلير سيشارك أيضا بالإضافة إلى المصارع القوي أندرتيكر الشهير بـ”الحانوتي”، وذلك في عرض السعودية المرتقب والذي سيقام في العاصمة الرياض.
المشاركة تعد هي الظهور الثاني للأسطورة هالك هوجان في المملكة العربية السعودية، حيث سيتقدم هوجان وفلير صف طويل من مواهب المصارعة التي تم التأكيد أيضا على مشاركتها في عرض “جوهرة التاج”.
وتم التأكيد على مشاركة رومان رينز وسيث رولينز وكوفي كينجستون وبروك ليسنر، وبراي وايت ”ذا فيند”، وراندي أورتن وأي جي ستايلز وري ميستريو، وأيضا من المرتقب ظهور المصارع السعودي منصور والذي فاز بمعركة رويال رامبل الأخيرة التي أقيمت في جدة مؤخرا هذا العام.
عرض “جوهرة التاج” من المنتظر أن يقام في ملعب الملك فهد الدولي، وسيتم طرح التذاكر يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.
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