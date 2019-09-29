«المطارد».. وظيفة ديفيد بيكهام الجديدة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من المنتظر أن يبدأ النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، وأسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وظيفة جديدة في عالم الساحرة المستديرة.
ديفيد بيكهام، يستعد لبدء وظيفته الجديدة في مجال تسويق اللاعبين، عن طريق إنشاء شركة جديدة مع اثنين من أصدقائه المقربين خاصة بعالم إدارة اللاعبين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن ديفيد بيكهام قد نجح في تأسيس وكالة لاعبين مع اثنين من أصدقائه.. ويستهدف بيكهام أن يصبح ماسون جرينوود موهبة مانشستر يونايتد، من أول عملائه في المجال الجديد.
الوكالة الخاصة بديفيد بيكهام، ستعمل على مطاردة مجموعة من اللاعبين الصغار الواعدين، للحصول على توقيعهم.
نجم ريال مدريد السابق، رغم أنه ليس لديه خبرة في مجال وكالة اللاعبين، إلا أن اسمه ومكانته يغريان أي لاعب للتوقيع مع الوكالة الجديدة.
يأتي ذلك قبل انطلاقة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي في عام 2020، الذي سيصبح أول فريق من مدينة ميامي يلعب في المسابقة منذ ميامي فيوشن عام 2001، والذي تم حله بعدها بعام واحد.
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