شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يختار بديل جوارديولا والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي مسؤولو مانشستر سيتي استطاعوا إيجاد البديل للمدير الفني الاسباني بيب جوارديولا. وأضافت الصحيفة الاسبانية أن الفريق الانجليزي قرر الحصول علي خدمات المدرب جيو فان برونكهورست في حال ترك جوارديولا الفريق وقرر عدم تجديد عقده مع حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز. وركزت الصحيفة إلى أن مالك نادي مان سيتي الشيخ منصور يسعى الى عدم خوض تجربة منافسه الدائم مانشستر يونايتد بعد رحيل المدرب اليكس فيرجسون حيث ابتعد الفريق عن الالقاب منذ رحيل مدربه السابق، وبالتالي فان ادارة السيتي ستسعى الى ايجاد افضل بديل يكمل مسيرة جوارديولا.

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