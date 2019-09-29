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بلد الوليد يتخضى عقبة اسبانيول ويحسن أوضاعه في الليجا

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استطاع فريق بلد الوليد ان يحقق فوزا ثمينا من  ملعب نظيره  اسبانيول 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة من  عمر لكرة القدم" الليجا".

واحرز  ميجيل الفونسو هيريرو هدف لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة  26  من عمر المباراة ثم عزز  أوسكار بلانو بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع  من عمر المباراة .

ولعب اسبانيول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بسبب حصول فيرناندو كاليرو علي كارت احمر.

وارتقي رصيد بلد الوليد من المركز الرابع عشر للمركز العاشر بعد أن رفع من رصيده  إلى تسع نقاط فيما تجمكد رصيد  نظيره اسبانيول عند خمس نقاط في المركز الثالث اسفل القائمة .

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