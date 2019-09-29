شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كلوب يغادر ليفربول قريبا والان مع التفاصيل
ركزت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الأضواء علي أن ليفربول الانجليزي يشعر بالضغط حول امكانية خسارة المدير الفني للفريق الالماني يورجن كلوب لمصلحة المنتخب الالماني.
وأضافت الصحيفة أن المدرب الذي يبلغ من العمر 52 عاماً لم يلتزم بعقد جديد مع الفريق الانجليزي، وهو الذي يمتد لثلاثة اعوام اضافية حتى العام 2022.
ولفتت الصحيفة الى أن الاتحاد الالماني يتجه الى التفاوض مع يورجن كلوب بعد انتهاء مرحلة المدير الفني للمنتخب الالماني يواكيم لوفز علماً ان كلوب نجح في قيادة ليفربول الى الفوز بدوري الابطال وهو لم يخسر اي مباراة في الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز.
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