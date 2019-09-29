شكرا لقرائتكم خبر عن سيسوكو: تجديد توتنهام معي مكافأة كبيرة لي والان مع التفاصيل
اعلن موسى سيسوكو إن اتفاقه الجديد مع توتنهام "سبيرز" هو بمثابة مكافأة كبيرة على المجهود والعمل الشاق
ووقع اللاعب عقدا حتى العام 2023.
وقال: "بالطبع، في الموسم الماضي، بذلت قصارى جهدي، وحاولت أن أعمل بجد. هذا ما قمت به وهذا هو سبب وجودي معهم اليوم".
وأضاف: "في البداية، كان الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لي ولم أستسلم أبدًا، وكنت دائمًا أؤمن بنفسي، كنت أحاول بذل قصارى جهدي، حتى في الأوقات العصيبة".
وتابع: "أتمنى أن يكون الجميع سعداء بالعقد الجديد. بالطبع، عائلتي وجميع أصدقائي سعداء وفخورون جدًا".
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