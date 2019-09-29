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صدمة موجعة يتلقاها اتلتيكو مدريد بعد إصابه نجم الفريق

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اعلن نادي اتلتيكو مدريد اليوم الأحد إصابة لاعب وسطه فيكتور ماشين "فيتولو" في عضلات الفخذ الأيسر خلال ديربي مدريد أمام الريال مساء السبت في لكرة القدم.

وخضع فيتولو للفحص الطبي في مستشفى اليوم الأحد ليتم التأكد من إصابته في الفخذ الأيسر لكن لم تتحدد بعد مدة غيابه عن الفريق.

وشارك فيتولو منذ البداية في ديربي مدريد لكنه خرج بين شوطي المباراة وشارك بدلا منه الأرجنتيني انخل كوريا.

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