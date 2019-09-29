شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستهدف ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

أبدى نادي يوفنتوس، اهتمامه بضم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد والمعار إلى صفوو بروسيا دورتموند، بعد تألقه في الفترة الأخيرة بالدوري الألماني.

وكان حكيمي انضم لصفوف بروسيا دورتموند لمدة موسمين على سبيل الإعارة بداية من صيف 2018 حتى 2020، قادمًا من ريال مدريد.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن يوفنتوس يراقب حكيمي للتعاقد معه، لكنه غير مستعد لهذه الخطوة الآن، خاصة وأن النجم المغربي سينتهي عقده في صيف 2021، وهو ما يتعارض مع سياسية اليوفي بالتعاقد مع اللاعبين بشكل مجاني.

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وبسعى اليوفي للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، خاصة بعد المستوى المذبذب الذي ظهر عليه البرازيلي دانيلو الوافد الجديد من مانشستر سيتي.

التعادل العادل يحسم ديربي أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، في قمة منافسات الجولة السابعة من الليجا .

وبهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث .