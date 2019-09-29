الارشيف / اخبار الرياضه

ساوثجيت علي ردار توتنهام قريباً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت علي ردار توتنهام قريباً والان مع التفاصيل

تفكر ادارة  فريق  توتنهام في  تسليم شارة تدريب الفريق الانلجيزي لمدرب منتخب إنجلترا الحالي،جاريث ساوثجيت، كونه البديل الأفضل لماوريسيو بوتشيتينو، في حال غادر المدرب الأرجنتيني النادي.

ويعتقد قادة سبيرز أن علاقة ساوثغيت مع نجوم النادي في منتخب إنجلترا ستجعل منه أفضل خلف لبوتشيتينو، الذي هو أكثر مما كان عليه في موسمه الأخير في توتنهام، وفقا لصحيفة "ميرور".

وكان بوتشيتينو صرح قبل نهائي في الموسم الماضي بأنه قد يغادر إذا رفع توتنهام كأس الاتحاد الأوروبي. كان ذلك تتويجا لمشروع مدته خمس سنوات. وتوقع أن يكون وجهته الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساوثجيت علي ردار توتنهام قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا