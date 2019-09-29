الارشيف / اخبار الرياضه

إميليو ألفاريز يستقيل من منصبه مع مان يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إميليو ألفاريز يستقيل من منصبه مع مان يونايتد والان مع التفاصيل

أعلن فريق مان يونايتد  الانجليزي عن رحيل مدرب حراس المرمى، اميليو الفاريز.

وعمل الفاريز باجتهاد  مع ديفيد دي خيا في أتلتيكو مدريد قبل انتقالهما الى أولد ترافورد.

ولم يعلن السبب الحقيقي لرحيل الفاريز، الا ان المدرب أولي جونار سولسكاير كان جلب معه مدرب حراس المرمى، ريتشارد هارتس، في الصيف.

Advertisements

وقال سولسكاير: "أود أن أشكر إميليو على كل مساعدته وعمله الشاق منذ عودتي إلى النادي. نحن مستعدون للمستقبل".

وانضم الفاريز إلى مان يونايتد في العام 2016، وشكل دعمًا كبيرًا لدي خيا، خاصة خلال العام الماضي.

وقال الفاريز: "سأكون دائماً فخوراً بهذا النادي. أتمنى لكم كل النجاح في مساعيكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إميليو ألفاريز يستقيل من منصبه مع مان يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا