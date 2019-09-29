شكرا لقرائتكم خبر عن إميليو ألفاريز يستقيل من منصبه مع مان يونايتد والان مع التفاصيل
أعلن فريق مان يونايتد الانجليزي عن رحيل مدرب حراس المرمى، اميليو الفاريز.
وعمل الفاريز باجتهاد مع ديفيد دي خيا في أتلتيكو مدريد قبل انتقالهما الى أولد ترافورد.
ولم يعلن السبب الحقيقي لرحيل الفاريز، الا ان المدرب أولي جونار سولسكاير كان جلب معه مدرب حراس المرمى، ريتشارد هارتس، في الصيف.
وقال سولسكاير: "أود أن أشكر إميليو على كل مساعدته وعمله الشاق منذ عودتي إلى النادي. نحن مستعدون للمستقبل".
وانضم الفاريز إلى مان يونايتد في العام 2016، وشكل دعمًا كبيرًا لدي خيا، خاصة خلال العام الماضي.
وقال الفاريز: "سأكون دائماً فخوراً بهذا النادي. أتمنى لكم كل النجاح في مساعيكم".
كانت هذه تفاصيل خبر إميليو ألفاريز يستقيل من منصبه مع مان يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.