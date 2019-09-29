شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يثير غضب جيرارد بيكيه والان مع التفاصيل

قام النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، بالدفاع عن زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعدما غاب الأخير عن مباراة البرسا ضد خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن جيرارد بيكيه قد أعرب عن أسفه لإصابة ديمبيلي قبل مباراة برشلونة ضد خيتافي، لينتكس اللاعب مرة أخرى ويغيب عن المشاركة رفقة البرسا .

وتابع الموقع الفرنسي، أنه لايزال عثمان ديمبيلي غائب عن زملائه في برشلونة، نظرًا لتكرر إصابته، حيث شارك اللاعب خلال مباراة البلوجرانا ضد فياريال، إلا أنه تعد لإجهاد في العضلات خلال المران الأخير للفريق قبل مواجهة خيتافي، ليفضل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، عدم المخاطرة به وإبعاده عن اللقاء، مع إجراء العديد من الاختبارات والتحاليل للوقوف على حجم إصابة اللاعب ومدة غيابه، قبل أن يعترف جيرارد بيكيه بغضبه من تكرر إصابة اللاعب خلال تصريحاته حول غياب الجناح الفرنسي .

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وقال بيكيه : "نحن لا نريد أن نرى لاعبين يؤذون أنفسهم، إنه أول شخص لا أريد أن يصب بأذى، يجب أن يتعافى بسرعة وأن يعتني بنفسه جيدًا ".

برشلونة يتفوق على خيتافي خارج الديار

عاد فريق برشلونة لنغمة الانتصارات، بعدما تمكن من الفوز على نظيره خيتافي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ليكسر عقدة الفوز خارج الديار، بعدما فشل في تحقيق ضد كلًا من أتلتيك بلباو و غرناطة .