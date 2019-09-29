انت الان تتابع زيدان: ريال مدريد كان يستحق أكثر من نقطة التعادل أمام اتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد التعادل السلبي مع مضيفه اتلتيكو مدريد في مباراة الديربي التي جمعتهما الليلة الماضية بالدوري الإسباني.

وأوضح زيدان بعد المباراة "اللاعبون كان يستحقون أكثر من مجرد التعادل".

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وأضاف "علينا أن نلعب بطاقة هجومية أكبر وسنعيد تقييم الأمور في المباراة المقبلة".

وأكد "لكن علي أن اتوجه بالتهنئة إلى اللاعبين ، لقد لعبنا بشكل رائع على المستوى الدفاعي لكننا افتقدنا لبعض القدرات الهجومية".