شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب جينيراسيون إلى «كاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل نادي جينيراسيون فوت السنغالي خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اعتراضًا على تأجيل ونقل مباراته مع الزمالك في دوري الأبطال من ملعب بتروسبورت في القاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية.

وكان من المقرر إقامة المباراة السبت على ملعب بترسبورت، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، وأعلن «كاف» تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقله إلى ملعب برج العرب، لدواعٍ أمنية.

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وقال النادي، في خطابه، إن «كاف» وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، أي قبل يوم من الموعد المحدد في البداية لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية التي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة «وهمي»، واستندت إدارة النادي إلى أن نادي الأهلي لعب في ملعب برج العرب، السبت، في مباراته التي فاز فيها على فريق «كانو سبورت».

وأشار النادي إلى أن لوائح «كاف» تشير إلى أنه يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباريات من قبل الاتحاد المضيف الذي سيبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهيئة التحكيم والفريق المنافس به قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة.

وقال مادي توري، رئيس ومؤسس نادي جينيراسيون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «أنتظر قرار الكاف، وليس لدي ما أقوله لمسؤولي الزمالك».