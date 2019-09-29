شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: هدفنا تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي لمواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيبدأ اليوم الأحد استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

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وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «نحترم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني ولاعبيه، ونعلم جيدًا أننا أمام منافس قوي ومباراة صعبة، وبالتأكيد نتطلع للفوز بها وإضافة 3 نقاط جديدة في رصيدنا بمسابقة الدوري».

وأكد «عبدالحفيظ» أن تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة المقبلة يبقى هدفًا مهمًا جدًا للجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب؛ في مقدمتها مواصلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مالابو، ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والفوز أمس على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد.