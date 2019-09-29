شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يعود من ألمانيا بعد جراحة ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا، بعد إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل، بحسب ما أكده عبر تغريدة على موقع «تويتر».

وكتب «عبدالغني»: «الحمد والشكر لله على العودة إلى أرض الوطن الحبيب مرة أخرى، بعد رحلة علاج لمدة 15 يوماً بألمانيا، خضعت خلالها لعملية جراحية دقيقة لتغيير مفصل، والحمد لله على نجاح العملية، وكل الشكر والامتنان لكل من قام بالسؤال، وآسف لكل من لم أستطع الرد علية نظرًا للظروف التي كنت أمر بها.. خالص تحياتي».