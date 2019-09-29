شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الأهلي مرانه، عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، باستاد السلام، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

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ويؤدي لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، التي أقيمت أمس السبت، تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وينفذه اللاعبون عقب المباريات.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.