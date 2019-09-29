شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة في عظام الوجه.. قناع إسباني لمروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حصول مروان محسن، مهاجم الفريق، على راحة سلبية لمدة 10 أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تواصل الجهاز الطبي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص، والذي سيتم تجهيزه للاعب لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كافة التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذي سيرتديه مروان محسن بعد العملية الجراحية التي أجراها عقب إصابته في مباراة سموحة التي أقيمت الإثنين الماضي، وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.