شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الجهاز الفني للمنتخب بعد التأكد من سلامة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أبدى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد، أمس السبت، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته.
وقال «البدري» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن مشاركة صلاح وخوضه للمباراة بالكامل، طمأنته على حالته قبل بداية معسكر المنتخب الوطني.
وكان الجهاز الفني قد وردت إليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الإجهاد.
ويستعد المنتخب لبدء معسكره اعتباراً من ٧ أكتوبر المقبل، تمهيداً لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا يوم ١٤ من الشهر نفسه.
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