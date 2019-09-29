رقم قياسي للحارس اوبلاك ضد ريال مدريد في الديربي

الأحد 29 سبتمبر 2019

اوبلاك

تمكن يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، من الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة ديربي العاصمة ضد ريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا .

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وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن يان حارس أتلتيكو مدريد عاد من جديد لإثبات أنه أفضل لاعب في أتلتيكو مدريد، وذلك خلال مباراة الديربي ضد ريال مدريد، حيث تصدى ببراعة لهجمات توني كروس وكريم بنزيما، ليخرج بشباك نظيفة ويخطف نقطة التعادل لصالح فريقه.

وأشارت صحيفة الماركا الإسبانية، أن حارس أتلتيكو مدريد قد استطاع الوصول إلى 270 دقيقة دون تلقي أهداف خلال الليجا، بعدما انتهى من مباراة الديربي دون استقبال أي أهداف، ليقترب أوبلاك من خطف جائزو زامورا لأفضل حارس في الليجا، للمرة الخامسة على التوالي.

وكان أوبلاك قد حقق جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الليجا خلال الأربعة مواسم السابقة، متفوقًا على الثلاثي تيرشتيجن، تيبوا كورتوا، والكوستاريكي كيلور نافاس الذي رحل مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان، ليعادل رقم فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق .