نيمار يغازل جماهير باريس ويغلق ملف رحيله

الأحد 29 سبتمبر 2019

تحسنت علاقه المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع جماهير فريقه باريس سان جيرمان، وذلك بعد حالة التألق الذي شهدتها في ثلاث أخر مباريات وإغلاق ملف رحيله.



وأكد نيمار: أنه سيقدم كل ما لديه على أرض الملعب وأن علاقته بجماهير باريس على أفضل ما يكون وذلك بعد حالة الفتور الذي شابها الصيف الماضي.

وقال المهاجم البرازيلي في صحيفة لوباريزيان عقب الفوز على بوردو بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم: ساقدم كل ما لديا من أجل إسعاد الجماهيرويحقق بي إس جي الانتصارات وللفوز بالألقاب معاً".

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ورداً على سؤاله حول علاقته بالجماهير التي كانت قبل شهر توجه له الإهانات وصافرات الاستهجان بسبب رغبته في الرحيل إلى برشلونة، أكد المهاجم البرازيلي أن هذه العلاقة "تحسنت".

وأوضح: "إن الأمر أشبه بعلاقتك مع صديقتك، حين يكون هناك مشكلة، يأخذ كل طرف جانباً دون أن يتحدث مع الآخر، لكن بالحب والملاطفة تعود الأمور لطبيعتها".

وأضاف نجم السيليساو أن مبابي "واحداً من أهم اللاعبين في العالم، الأمور تصبح أكثر سهولة حين يكون على أرض الملعب".

من جانبه، أكد الدولي الفرنسي وبطل العالم مع "البلوز" في مونديال روسيا 2018، أنه تجمعه بنيمار علاقة "تقوم على الصدق والإعجاب"، مضيفاً: "عندما تكون هناك مشكلة ما، نتحدث سوياً".