مدرب جديد علي ردار توتنهام قريباً 

الأحد 29 سبتمبر 2019

ساوثجيت

تفكر ادارة فريق توتنهام في تسليم شارة تدريب الفريق الانلجيزي لمدرب منتخب إنجلترا الحالي،جاريث ساوثجيت، كونه البديل الأفضل لماوريسيو بوتشيتينو، في حال غادر المدرب الأرجنتيني النادي.



ويعتقد قادة سبيرز أن علاقة ساوثغيت مع نجوم النادي في منتخب إنجلترا ستجعل منه أفضل خلف لبوتشيتينو، الذي هو أكثر مما كان عليه في موسمه الأخير في توتنهام، وفقا لصحيفة "ميرور".

وكان بوتشيتينو صرح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بأنه قد يغادر إذا رفع توتنهام كأس الاتحاد الأوروبي. كان ذلك تتويجا لمشروع مدته خمس سنوات. وتوقع أن يكون ريال مدريد وجهته الجديدة.