الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب جديد علي ردار توتنهام قريباً 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الأحد 29 سبتمبر 2019

ساوثجيت

تفكر ادارة  فريق  توتنهام في  تسليم شارة تدريب الفريق الانلجيزي لمدرب منتخب إنجلترا الحالي،جاريث ساوثجيت، كونه البديل الأفضل لماوريسيو بوتشيتينو، في حال غادر المدرب الأرجنتيني النادي.

ويعتقد قادة سبيرز أن علاقة ساوثغيت مع نجوم النادي في منتخب إنجلترا ستجعل منه أفضل خلف لبوتشيتينو، الذي هو أكثر مما كان عليه في موسمه الأخير في توتنهام، وفقا لصحيفة "ميرور".

وكان بوتشيتينو صرح قبل نهائي في الموسم الماضي بأنه قد يغادر إذا رفع توتنهام كأس الاتحاد الأوروبي. كان ذلك تتويجا لمشروع مدته خمس سنوات. وتوقع أن يكون وجهته الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب جديد علي ردار توتنهام قريباً  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا