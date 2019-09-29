شكرا لقرائتكم صحف سنغالية تطالب بتدخل التحكيم الرياضي في أزمة مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة "أفريك فوت" أن الفريق السنغالى سيعود إلى داكار اليوم الأحد بعدما رفض خوض مباراة إياب دور الـ32 بورى أبطال أفريقيا والتى نقلت إلى برج العرب اليوم بدلا من إقامتها فى بتروسبورت أمس.
ونقلت الصحيفة البيان الرسمى الذى أصدره النادى عبر موقعه صباح اليوم وأعلن فيه عودة البعثة إلى داكار وعدم خوض المباراة نهائيًا.
وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينراسيون انتهت بفوز بطل السنغال 2/1 الأسبوع الماضى بذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.
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