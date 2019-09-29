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صحف سنغالية تطالب بتدخل التحكيم الرياضي في أزمة مباراة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تقارير صحفية سنغالية  كشفت بأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت لن تحل إلا بعد تدخل محكمة التحكيم "كاس" بعد تفاقم الأزمة فى الساعات الأخيرة.

 

وقالت صحيفة "أفريك فوت" أن الفريق السنغالى سيعود إلى داكار اليوم الأحد بعدما رفض خوض مباراة إياب دور الـ32 بورى أبطال أفريقيا والتى نقلت إلى برج العرب اليوم بدلا من إقامتها فى بتروسبورت أمس.

 

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ونقلت الصحيفة البيان الرسمى الذى أصدره النادى عبر موقعه صباح اليوم وأعلن فيه عودة البعثة إلى داكار وعدم خوض المباراة نهائيًا.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينراسيون انتهت بفوز بطل السنغال 2/1 الأسبوع الماضى بذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

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