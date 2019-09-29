شكرا لقرائتكم جينيراسيون فوت يسجل غياب فى الاجتماع الفنى قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون
حضر احمد زاهر المدير الإدارى الأبيض، الاجتماع الفنى، لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ،فى حين لم يحضر أحد من ممثلى الفريق السنغالى المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا
وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض، وتم التأكيد على توجه الفريق والحكام في السادسة مساء اليوم لملعب المباراة بصورة طبيعية.
وتم تسجيل غياب مندوب النادي السنغالي عن الاجتماع الفني ، وتواجد طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني
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