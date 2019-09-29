شكرا لقرائتكم نتيجة الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبطل السنغال .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف المراقب والحكام فى الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل أن الزمالك سيتوجه للملعب بصورة طبيعية وسيتم مراجعة أسماء اللاعبين وإعلان التشكيل الرسمي وفي حالة عدم وصول الفريق السنغالي سيتم الإعلان عن انسحابه.
وشهد الاجتماع الفني وجود طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
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