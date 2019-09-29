شكرا لقرائتكم نتيجة الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبطل السنغال .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على هامش الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره السنغالى جينيراسيون فوت ، قال التشادي قدري صالح كاني مراقب المباراة أنه فى حالة عدم حضور الأخير لملعب المباراة اليوم سيتم اعتباره منسحباً.

وكشف المراقب والحكام فى الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل أن الزمالك سيتوجه للملعب بصورة طبيعية وسيتم مراجعة أسماء اللاعبين وإعلان التشكيل الرسمي وفي حالة عدم وصول الفريق السنغالي سيتم الإعلان عن انسحابه.

Advertisements

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وفقا للتعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعد طلب تأجيل اللقاء ونقله والذى وافق عليه الكاف فيما يرفض الفريق السنغالى الأمر رافضا الذهاب إلى برج العرب حيث تتواجد بعثته فى مدينة نصر بعد ذهابهم بالأمس إلى بتروسبورت الذى كان محددا قبل التعديلات لاستضافة اللقاء.

وشهد الاجتماع الفني وجود طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.