شووت Zamalek LIVE مشاهدة مباراة الزمالك و جينيراسيون بث مباشر YALLA YA Zamalek يلا شوت اونلاين...

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مشاهدة مباراة الزمالك و جينيراسيون بث مباشر اليوم الاحد 29-9-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين بدون تقطيع حيث يواجه الفريق الأبيض بطل السنغال ، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك و جينيراسيون بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك و جينيراسيون بث مباشر تم تأجيلها لمدة 24 ساعة عقب أزمة بين الناديين تدخل الاتحاد الإفريقى فى النهاية بها وقرر تأجيل اللقاء لمدة يوم بناءً على طلب الزمالك ويسعى الأبيض لتعويض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب لاديوار بالسنغال وانتهت بهزيمته بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر، أن يدير المباراة الإياب طاقم تحكيم من مالى بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كانى، ويراقب المباراة التشادى قدرى صالح كانى.

بث مباشر مباراة الزمالك و جينيراسيون



بث مباشر مباراة الزمالك و جينيراسيون حيث يسعى الأبيض بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، للتسجيل مبكراً فى مباراة اليوم لتسهيل المهمة على أنفسهم، خاصة بعد الهزيمة التى تلقاها الأبيض فى مباراة العودة، حيث أصبح الفريق بحاجة لتحقيق الانتصار لحسم التأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا حرص ميشو على مطالبة لاعبيه بضرورة غلق ملف مباريات الدورى مؤقتًا للتركيز فى تحقيق الفوز أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، حيث استغل المدير الفنى الصربى الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعدما حققوا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم الأثنين الماضى، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، لاسيما وأن مباراة اليوم تُعد نقطة فاصلة فى مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية، حيث يسعى ميتشو للسير بخطى ثابتة فى جميع البطولات التى ينافس فيها الأبيض هذا الموسم، خاصة فى ظل رغبة جماهير ميت عقبة فى التتويج بلقب البطولة الإفريقية؛ حيث يرجع أخر تتويج للأبيض بدورى أبطال إفريقيا إلى عام 2002، عندما حصد الفريق اللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

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يلاشوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فى دورى ابطال افريقيا



يلاشوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فى دورى ابطال افريقيا حيث حرص ميتشو خلال تدريبات الأبيض فى الأيام الماضية على تخصيص فقرة تدريبية لتصحيح أخطاء المدافعين وحراس المرمى التى ظهرت فى المباريات الأخيرة، خاصة فى ظل حرصه على عدم تكرار هذه الأخطاء أمام بطل السنغال، كما خصص فقرة لتسديد ركلات الترجيح تحسبًا للاحتكام إليها كما حرص على زيادة النزعة الهجومية والاختراق من الأجناب والعمق وتسديد الركلات الثابتة، لحسم المباراة مبكرًا، كما من المقرر، أن يُعيد ميتشو القوة الضاربة للأبيض أمام جينيراسيون فوت، حيث سيعود طارق حامد لقيادة خط الوسط، بعدما غاب عن لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة المحلية نظرًا لعقوبة الإيقاف.

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون كوره اون لاين



مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون كوره اون لاين حيث حرص المدير الفنى الصربى على تجهيز يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك لمباراة جينيراسيون، من خلال إشراكه فى الشوط الثانى أمام زعيم الثغر، بعدما فضل إراحته وعدم البداية به لتعرضه للمجهود البدنى نتيجة للإرهاق ومشاركاته المتتالية فى المباريات وهو نفس الأمر مع المغربى أشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا، حيث لم يشرك الثنائى نهائيًا فى المباراة الأخيرة وفضل بقاءهم على دكة البدلاء، ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم



الزمالك ضد جينيراسيون بث مباشر اليوم حيث فى المقابل، يدخل فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على أرضه فى مباراة الذهاب، حيث يحلم بتحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات على حساب الزمالك، وتكرار ما فعله مع مصر للمقاصة عندما نجح فى إقصاء الفريق الفيومى من الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا عام 2018، بعدما فاز عليه فى مباراة الذهاب بالسنغال بهدفين دون رد، قبل أن تنتهى مباراة العودة بالتعادل السلبى بين الفريقين على ستاد القاهرة.