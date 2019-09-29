شكرا لقرائتكم مدرب لاعبة منشطات المصارعة: رواية العصير كاذبة وأختها موقوفة لنفس السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود حامد مدرب منتخب المصارعة النسائية، والذى كان مرافقا لـ هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة، والتى تم إيقافها من جانب الاتحاد الدولى للعبة، مع توقيع غرامة مالية، بسبب المنشطات، كواليس سحب العينة من اللاعبة ومماطلتها فى سحبها فى حضور وفد وكالة المنشطات.

وأكد محمود حامد أن اللاعبة تدعى أنها طلبت تغييرى أكثر من مرة، فكيف ستثق بى وتأخذ منى عصيرا قبل البطولة، كما أنها تلعب وزن 53 كجم، إلا أن محمد طلبة ومدربها بالنادى تمسكوا بخوض منافسات وزن 50 كجم، رغم أن وزنها الطبيعى دون تخسيس 55 كجم.

وأضاف حامد أنه فور الوصول إلى الفندق تم وزن اللاعبة، فكان الوزن 53.5 كجم، وهو ما يستعدى إنقاص وزنها 3 كيلو ونصف، كما أنه من المعروف أن العصير يزيد الوزن، فكيف سأعطيها كوبا منه وهى بحاجة إلى إنقاص الوزن، نافيا توزيع عصير على أى لاعب فى الفندق.

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وفجر محمود حامد مفاجأة أخرى، أن شقيقة اللاعبة بطلة فى رفع الأثقال تدعى هديل وائل إمبابى، وتم إيقافها عام 2017 بسبب المنشطات أيضا لمدة 4 أعوام.

وسرد مدرب المنتخب تفاصيل سحب العينة، حيث حضر وفد وكالة المنشطات فى الرابعة فجرا، وطلبوا من اللاعبة الاتصال بمدربها، فحضرت، وطلبوا جواز السفر الخاص باللاعبة، فاتصلنا بنرمين رفيق رئيسة البعثة لإحضار الجواز، وتم تسجيل البيانات، وطلبوا منها سحب العينة لكنها رفضت، كما رفضت أن تشرب مياه لسهولة نزول العينة.

وقال المدرب إنه سأل اللاعبة هل تتناولين أدوية بإشراف طبيب لأى مرض، حتى يتم تسجيله فى السجل، لكنها نفت ذلك، كما رفضت دخول دورة المياه، واستمر الحال حتى الرابعة مساء، وبعد سحب العينة اختفت اللاعبة، وبعد ظهورها تم وزنها فكانت النتيجة أنه نقص 700 جرام دون تدريب.

أضاف محمود حامد أنه يتولى تدريب المنتخبات منذ عام 1998، ولم يثبت حالة واحدة للاعبيه، كما أن حسن حسن لاعب المنتخب تم سحب عينه منه لكنها كانت سلبية.