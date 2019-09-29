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شكرا لقرائتكم دعاء الغباشى بطلة الطائرة الشاطئية تظهر فى المناهج الدراسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ظهرت الغباشى فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول من المرحلة الإعدادية، حيث جاءت فقرة تتحدث عن اللاعبة، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى
وذكر الكتاب اللاعبة باللغة الإنجليزية: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة
من جانبها قالت اللاعبة أن ظهورها فى المناهج الدراسية أدخل السعادة إلى قلبها، ومنحها دافع للتطوير من نفسها، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق البطولات.
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