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دعاء الغباشى بطلة الطائرة الشاطئية تظهر فى المناهج الدراسية...

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جدة - عمرو شويل ظهرت دعاء الغباشى بطل منتخب الطائرة الشاطئية و الحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية ، التى أقيمت مؤخرا بالمغرب ، فى المناهج الدراسية . 
دعاء الغباشى

 

ظهرت الغباشى فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول من المرحلة الإعدادية، حيث جاءت فقرة تتحدث عن اللاعبة، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى

وذكر الكتاب اللاعبة باللغة الإنجليزية: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة

من جانبها قالت اللاعبة أن ظهورها فى المناهج الدراسية أدخل السعادة إلى قلبها، ومنحها دافع للتطوير من نفسها، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق البطولات.

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